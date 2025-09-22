Bruxelles travaille en ce moment à la mise en place de son nouveau règlement relatif à l'accès aux données financières FiDA, destiné à développer des produits financiers numériques pour les consommateurs. Et ces données européennes devraient rester entre des mains européennes, selon une information du Financial Times.

D'après ce dernier, l'Union européenne cherche à exclure les GAFAM Meta, Apple, Google et Amazon de ce système. L'objectif serait d'empêcher ces acteurs de « renforcer toute position dominante » en leur donnant la possibilité d'« exploiter les données sensibles ». Mais ça ne serait pas la seule raison.