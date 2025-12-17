Il faut dire que l'ambiance était déjà électrique. Depuis mars 2024, les géants de la Silicon Valley vivent un véritable cauchemar administratif sur le Vieux Continent. Apple, Meta, Google et Amazon se retrouvent coincés dans une machine à laver réglementaire essorant leurs modèles économiques. La Pomme devra signer un chèque de 500 millions d'euros, et les autres suivent la cadence avec des amendes qui feraient pâlir n'importe quel directeur financier. Pour ces mastodontes, le DMA ressemble moins à une régulation équitable qu'à une punition ciblée.

Le cœur du problème ? Bruxelles impose une ouverture forcée. Apple doit laisser entrer des boutiques tierces dans son jardin clos, au risque selon elle de laisser passer les loups dans la bergerie. Meta voit ses assistants IA menacés d'expulsion de WhatsApp, tandis que Google doit revoir sa copie sur l'affichage des résultats de recherche. C'est un choc des cultures violent : là où l'Europe préfère prévenir que guérir en imposant des règles ex ante, l'Amérique a toujours préféré laisser faire le marché jusqu'à ce qu'il y ait de la casse avérée. Pour la Maison-Blanche, cette « prévention » européenne ressemble furieusement à du protectionnisme déguisé.