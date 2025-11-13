Au départ, le DMA devait entraîner une chute des coûts des applications, mais la firme de Cupertino remarque qu'une minorité de développeurs a effectivement abaissé ses prix, ce qui n'a pas eu de réel impact pour les utilisateurs. Car dans 91 % des cas, les prix n'ont pas diminué, ont observé les chercheurs, alors même que les commissions d'Apple ont reculé en moyenne de dix points.