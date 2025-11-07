Dans une lettre adressée à la Commission, Kyle Andeer, vice-président juridique d'Apple est parti au quart de tour. Il pointe une contradiction majeure : "Nous trouvons difficile de concilier la prémisse de ces préoccupations au titre du DSA avec l'application radicale par la Commission du Digital Markets Act (DMA), qui a continuellement sapé la capacité d'Apple à protéger ses utilisateurs."

D'un côté, le DMA oblige la firme à ouvrir son écosystème en autorisant des boutiques d'applications tierces et des liens externes sortant des applications. Or pour la firme californienne, cette ouverture forcée l'empêcherait de maintenir le niveau de contrôle qu'elle exerçait auparavant via l'App Store et l'App Review. Kyle Andeer déclare :

"La Commission a exigé qu'Apple permette aux développeurs de créer des liens sortant de leurs applications — vers des sites web, d'autres applications et des marketplaces tierces — sans garde-fous significatifs. Cela expose les utilisateurs à la fraude et aux escroqueries sur ces plateformes tierces que nous ne pouvons ni contrôler ni même surveiller"

Le responsable juridique va plus loin en accusant l'UE de chercher à détourner l'attention des problèmes causés par ses propres lois. Par ailleurs, Apple déplore le silence de la Commission face aux accusations portées par les autorités américaines contre certains développeurs comme Epic Games ou Match Group, condamnés pour avoir trompé les utilisateurs, notamment des mineurs. Pour Apple, cette passivité révèle une incohérence dans l'approche européenne du marché numérique.​

Reste à savoir comment la Commission européenne répondra aux accusations d'Apple, qui tente de mettre en avant les contradictions des lois européennes et qui a toujours mis en avant la sécurité des utilisateurs pour repousser l'ouverture de son écosystème.