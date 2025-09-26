L'attaque d'Apple (à laquelle Google s'est dorénavant joint) contre le DMA n'a pas beaucoup surpris du côté du Vieux Continent, comme on l'apprend avec cette information de Politico.

« Apple a tout simplement contesté chaque élément du DMA depuis son entrée en vigueur » a ainsi faire remarquer le porte-parole de la Commission européenne, Thomas Regnier. « Cela sape le discours de l'entreprise selon lequel elle souhaite coopérer pleinement avec la Commission » a-t-il par ailleurs ajouté.