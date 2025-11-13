Au cœur du problème, on retrouve donc ce que Bruxelles appelle la « politique d'abus de réputation de site » de Google. Concrètement, quand un média publie des articles sponsorisés ou du contenu créé par ou avec des partenaires commerciaux pour générer des revenus, Google considère cela comme une tentative de manipulation de ses algorithmes. La sanction serait immédiate, et le site descendrait dans le classement des résultats de recherche, perdant ainsi une partie cruciale de son autorité, mais aussi et surtout de son audience.