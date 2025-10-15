En mars dernier, la Commission européenne a fait paraître une décision liminaire accusant Google d'avoir, une fois de plus, violé les lois antitrust de l'Union. Le texte expliquait notamment que le géant de la Tech favorisait les services Flights, Hotels et Shopping dans les résultats de son moteur de recherche, et ce, au détriment de la concurrence. Google avait, à l'époque, répliqué en disant que les règles en vigueur faisaient beaucoup de tort aux entreprises européennes.