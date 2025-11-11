Le pacte était simple : les moteurs de recherche envoyaient les internautes vers les créateurs de contenu, qui se finançaient grâce à la publicité. Ce bel équilibre reposait sur un pilier : l'hyperlien. Mais voilà que les assistants conversationnels entrent dans la danse. En fournissant des réponses toutes prêtes, ils court-circuitent le système et privent les sites de leur précieux trafic. Les chiffres donnent le vertige : près de 70% des recherches ne mènent plus à une visite. On cherche, on trouve, on ne clique plus.

Pour les médias, les blogs passionnés et les encyclopédies en ligne, la douche est froide. Le trafic s'effondre, et avec lui, les revenus publicitaires. Le plus piquant dans cette histoire ? Google, dont 80% des revenus proviennent de la publicité, se tire une balle dans le pied. En voulant nous simplifier la vie avec ses aperçus générés par IA, le géant de la recherche scie la branche sur laquelle son empire est assis. Un comble.