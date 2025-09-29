Dès les débuts, Berners-Lee a voulu bâtir un outil au service de tous. Il rappelle qu’en gardant la technologie sous contrôle exclusif, elle n’aurait jamais pu décoller. « On ne peut pas proposer quelque chose comme un espace universel et en même temps le garder sous contrôle », insiste-t-il. C’est au CERN, où il travaillait alors, que la décision de publier le code sans restriction a été prise.

Ce choix a permis au Web de s’imposer rapidement et de donner naissance à une multitude d’usages collaboratifs et créatifs. En 1994, Berners-Lee fonde le World Wide Web Consortium (W3C) au MIT pour continuer à encadrer son évolution tout en garantissant son ouverture. Son ambition était claire : offrir un espace partagé, libre de barrières économiques et accessible au plus grand nombre.

Mais l’idéal initial s’est heurté aux logiques commerciales. Les géants du numérique ont progressivement bâti des écosystèmes fermés, transformant une technologie universelle en plateformes privées dominées par la recherche de profit et l’exploitation des données personnelles.