C’est dans ce climat tendu, où l’infrastructure avançait plus vite que l’organisation, qu’émergea une idée géniale : les Request for Comments, ou RFC. Stephen Crocker, alors jeune doctorant à UCLA, compris que vouloir imposer un protocole unique dans cet écosystème éclaté serait contre-productif.

Plutôt que de décréter, il suggéra. Il rédigea un premier document technique dans un style volontairement humble, ouvert à la critique et à la collaboration. Il le nomma RFC 1. C’est à ce moment-là que naît la culture du RFC et ce qui sera la marque de fabrique d'Internet : non pas une autorité centrale, mais un consensus mouvant autour du « code qui fonctionne ».

Ce fut aussi le moment où apparut la philosophie d'Internet : décentralisée, participative, pragmatique. Les RFC devinrent le canal officiel d’évolution du réseau, et le resteront jusqu’à aujourd’hui. Chaque amélioration, chaque changement, chaque idée passe d’abord par ce processus.

Pendant ce temps, les premières couches applicatives apparaissent. Ray Tomlinson rédigea, en 1972, le premier programme qui permet d’envoyer des messages d’un ordinateur à un autre. Il choisit alors, presque par hasard, le caractère « @ » pour séparer le nom d’utilisateur du nom de la machine. L’e-mail est né. D’autres outils suivirent : FTP pour les transferts de fichiers, les émulateurs de terminaux, des protocoles de communication simples, mais efficaces.

Toutefois, une partie du monde extérieur restait toujours sceptique. Les grands opérateurs télécoms, à commencer par AT&T, continuaient de mépriser la commutation par paquets. À leurs yeux, seule la téléphonie traditionnelle ; centralisée, hiérarchique, et parfaitement tarifable ; était viable. « La commutation par paquets, ça ne peut pas marcher », répétaient-ils avec assurance.

Pourtant, les alternatives foisonnaient. À Hawaï, ALOHAnet explorait les transmissions sans fil via radio. En Angleterre, Donald Davies et son équipe développaient le NPL Network, basé sur les mêmes idées que l’ARPANET, mais avec d’autres implémentations. Cependant, tous ces réseaux parlaient des langues différentes. Pour les connecter, il faudra créer un langage commun.

C'est ici que surgissent Robert Kahn et Vint Cerf, les deux architectes d’un protocole appelé à devenir l’épine dorsale du monde numérique. Leur invention, le protocole TC/IP reposait sur un principe redoutablement intelligent : séparer les responsabilités. Le protocole TCP garantit que les données envoyées arriveront bien, dans le bon ordre, sans pertes ; IP, lui, se charge de les acheminer au bon endroit.

La transition ne se fait pas du jour au lendemain. Mais le 1ᵉʳ janvier 1983, l’ARPANET bascule intégralement sur TCP/IP. Ce jour-là, Internet, tel que nous le connaissons, venait de naître.

Le reste est connu : le DNS, les premiers services commerciaux, l’effondrement de l’OSI (Open Systems Interconnection) face à l’IETF (Internet Engineering Task Force), la démocratisation des micro-ordinateurs, l’essor des fournisseurs d’accès. À chaque étape, la même constante : le réseau grandissait sans plan global, sans supervision politique, sans garde-fous techniques.

Internet n’a pas été bâti pour l’usage que l'on en fait aujourd’hui. Il a été imaginé pour relier quelques universités financées par la défense américaine afin de garantir des communications résilientes pour la recherche militaire et stratégique si un conflit éclatait. C’est un outil né de l’improvisation, devenu en moins de cinquante ans une infrastructure vitale.

Ce réseau n’a jamais été le fruit d’un plan directeur. Il est né dans un coin de bureau, d’un besoin ponctuel, d’une solution de praticien. Rien ne laissait présager qu’un assemblage aussi empirique finirait par ériger l’un des piliers de la société moderne. Conçu au départ pour quelques machines isolées, il a grandi sans qu’on sache vraiment comment ni pourquoi il tenait. Il s’est imposé parce qu’il fonctionnait — pas parce qu’il avait été pensé pour durer.

Il aurait sans doute fallu plus de temps, plus de débats, peut-être même plus de prudence. Mais c’est l’inverse qui s’est produit : Internet s’est bâti dans l’urgence, puis il s’est répandu sans jamais attendre qu’on le maîtrise. Et aujourd’hui, nous vivons avec ses fondations telles qu’elles sont : il est trop tard pour les refaire, et il est devenu tout bonnement impossible de s'en passer.