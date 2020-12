Norman Abramson, pionnier des réseaux informatiques sans-fil, décède à l'âge de 88 ans

Norman Abramson est décédé le 1er décembre dernier d’un cancer de la peau ayant métastasé au niveau des poumons. Dans un vibrant mémorial qui lui est adressé par l'université de Hawaii, le président de l’établissement, David Lassner, déclare : « Nous sommes tous attristés par le décès du Dr. Norm Abramson. Il y a très peu de personnes qui ont eu un impact aussi important que Norm sur la façon dont la planète entière communique et partage l'information aujourd'hui. Il a inspiré ses collègues et ses étudiants à mettre de côté la pensée conventionnelle, à développer de nouveaux concepts fondamentaux et à prouver leurs idées par l'ingénierie des systèmes de travail. Norm a relié les îles de Hawaii les unes aux autres et au monde entier, laissant un héritage à l'université de Hong Kong et au-delà grâce à ses idées et à ses étudiants. »