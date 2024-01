Mort de David Mills, l’homme qui gardait nos téléphones, tablettes et ordinateurs à l’heure

La première version du NTP sera finalisée en 1985. Le protocole s’appuie alors (et encore aujourd’hui) sur le Temps universel coordonné (plus connu sous l’acronyme UTC), une échelle de temps comprise entre le temps atomique international et le temps universel (basé sur la rotation de la Terre). Quelques années après, en 1988, le protocole était suffisamment avancé pour parvenir à synchroniser les ordinateurs d’un réseau à la milliseconde près.