Il y a 50 ans, le premier e-mail était envoyé

Ray Tomlinson travaillait sur un projet (CPYNET) qui avait pour but de copier des données sur les ordinateurs connectés au réseau naissant. Il a eu la brillante idée d’intégrer le concept de messagerie digitale en réseau, au travers de deux programmes destinés à l’envoi et à la réception de courrier électronique (SNDMSG et READMAIL). Le premier message électronique transmis ne contenait qu’une simple suite de caractères : « QWERTYUIOP ».