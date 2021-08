À 30 ans, le Web compte aujourd'hui 1,8 milliard de sites

La vitesse d’expansion du Web a été fulgurante. Fin 1992, il y avait moins d’une trentaine de serveurs actifs et seulement une dizaine de sites web en ligne. En octobre 1993, on en comptait plus de 200, alors même qu’apparaissaient les premiers navigateurs avec interface graphique. Lorsque Google naît, en 1998, il existe près de 2 millions de sites web. En 2015, ce même nombre était estimé à un peu plus de 900 millions. Un chiffre qui semble donc avoir doublé ces six dernières années, d’après certaines estimations.