50 ans plus tard, l'e-mail a plus de 4 milliards d'utilisateurs

La mort de ce système de communication a été avancée à plusieurs reprises. Certains voyaient dans les réseaux sociaux une toute nouvelle forme de communication qui supplanterait le courrier électronique. D'autres ont estimé que les messageries mobiles en atténueraient l'usage.

Cependant, à en juger par les chiffres de Statista, quelque 306 milliards d'e-mails ont été envoyés en 2020... chaque jour. Et ce chiffre atteindrait les 375 milliards en 2025. Bon, on estime cependant que plus de la moitié d'entre eux seraient du spam… Le principal fléau de cette technologie.

L'année dernière, 4,03 milliards d'utilisateurs disposaient au moins d'une boîte mail, un chiffre qui passerait à 4,3 milliards en 2023. En France, plus de 42 millions d'internautes se connectent au moins une fois par mois à un compte de messagerie.

Lancé le 1er avril 2004, le service Gmail compte à lui seul 1,8 milliard d'utilisateurs et dispose ainsi d'une part de marché de 43 % en 2020. Outlook.com revendique quant à lui 402 millions d'utilisateurs, contre 216 millions pour Yahoo! Mail et 34,5 millions pour iCloud.