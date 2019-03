Le World Wide Web a 30 ans aujourd'hui, pas Internet !

Shutterstock

L'hypertexte, technologie permettant de relier les ressources du Net dans le WWW

Prendre connaissance d'une information sans avoir à en demander l'accès

Internet, la terre d'accueil du WWW

Depuis son laboratoire suisse du(l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire), où il travaillait comme consultant, n'imaginait pas que sa proposition puisse avoir un tel écho, trente ans plus tard.Tout est parti d'un programme informatique,, créé pour stocker des informations de façon hiérarchique et rigide. Le premier contrat de Berners-Lee au CERN prit fin, puis il y retourna comme chercheur en septembre 1984, pour achever son œuvre. Il put ainsi reprendre ses travaux sur Enquire. Plutôt que de créer un simple système de gestion de données, il eut l'idée d'(entre un grand nombre de données), qui est un mot ou une expression « codée » qui nous redirige vers un autre document.. À l'époque, Berners-Lee avait imaginé, sans le savoir, le(ordinateur) de Vannevar Bush, qui permettait de stocker des documents, de les référencer et de les extraire à l'échelle mondiale.Grâce à l'hypertexte, il était possible d'être dirigé sur d'autres ordinateurs même équipés de systèmes d'exploitation différents, via un lien, sans avoir à en demander l'accès. Ainsi, il n'y avait pas noyau de contrôle. Pour, il suffisait de connaître l'adresse Web de l'information recherchée, et on peut s'y connecter., avait reconnu Mike Sendall, son ancien patron du CERN. En 1991, la vision de connectivité universelle de Berners-Lee devenait véritablement le World Wide Web. Mais alors, quelle est la différence avecLe World Wide Web est une immense toile de liens hypertextes qui relient les documents entre eux, qui utilise Internet comme support physique. En réalité,: le Web, avec le protocole HTTP ; le courrier électronique, via le protocole SMPT, et le transfert de fichier, avec le protocole FTP.En somme,(un tunnel souterrain), le réseau qui relie des ordinateurs entre eux, basé sur le protocole IP. Le(une rame de métro).L'Internet est bien plus âgé puisque son ancêtre, le réseau ARPANET, a vu le jour à la fin des années 60. En 2022, nous fêterons les 50 ans de l'envoi du tout premier courrier électronique de l'histoire (1972).