La Chambre des Lords britannique milite pour une "super-autorité" qui régulerait Internet

Un contrôle devenu obsolète

Une autorité exercerait son rôle en continu

Pour une totale transparence des activités des collecteurs de données personnelles

La chambre haute du Parlement du Royaume-Uni a rendu un rapport le 9 mars dans lequel elle constate que les douze régulateurs britanniques qui disposent d'un mandat couvrant le monde numérique n'exercent pas un contrôle complet du secteur, ce qui crée une fragmentation et des lacunes. Pour y remédier, les Lords appellent à la création d'uneaxée autour de dix principes destinés à régir le monde numérique. Une bonne fois pour toutes.La Chambre des Lords veut ainsil'actuel système d'autorégulation de l'Internet défaillant en contraignant un peu plus les grandes compagnies technologiques . Elles «», indique la chambre, qui juge ce système désormais obsolète.Le président du comité qui a dirigé le rapport, Stephen Gilbert (Lord Gilbert de Panteg), souhaite que le gouvernement se tourne vers l'avenir, cesse de «» et mette en jeu la responsabilité du monde numérique «». Aujourd'hui, Stephen Gilbert fait le constat que «».Pour mieux protéger les droits des internautes en ligne, tout en maintenant un Web ouvert à l'innovation et à la créativité, les Lords souhaitentqui pourrait évaluer en continu la réglementation et jouer un rôle clé aussi bien dans l'opinion publique qu'auprès du parlement.Parmi les dix principes à respecter dans la possible charte de la réglementation souhaitée du monde numérique, la Chambre des Lords veut inclure. Le but est de favoriser un environnement meilleur, à la fois plus respectueux et bénéfique pour tous sur Internet.Le rapport distille également quelques recommandations sur les points contraignants de cette potentielle autorité numérique. Ainsi, les Lords souhaitent renforcer le contrôle qu'ont les utilisateurs sur laen faisant de la sécurité maximale de la confidentialité un paramètre par défaut. Les membres de la Chambre haute veulent aussi que les responsables du traitement des données publient, chaque année, unedes données personnelles.