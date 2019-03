Chine : de plus en plus d’habitants connectés, mais la fracture numérique reste profonde

Pixabay

Le nombre d'internautes en nette augmentation sur un an

Plus de 4 Chinois sur 10 ne sont pas connectés à Internet

En 2018, la population a reculé en, avec une démographie en baisse de 1,27 million de personnes. Le pays compte désormais, soit plus de 20 fois la population de la France. Mais si l'Hexagone compte 53,6 millions d'internautes, soit 85,3 % de la population, la Chine en totalise, soit 59,6 % de sa population. Une proportion bien plus faible qu'en France Le nombre d'internautes chinois est deux fois plus élevé qu'aux États-Unis et celui-ci est en progression de 7,3 % sur un an. Un chiffre du rapport relayé par Global Times saute instantanément aux yeux. Il s'agit du nombre de personnes ayant: 817 millions.Cela signifie que près de. En France, on tombe cette fois à 78,5 % des internautes.Mais la Chine reste marquée par unequi se justifie par l'évolution de ses technologies, bien plus rapide que celle de ses infrastructures globales.Ainsi, l'Empire du Milieu comptede personnes encore isolées du monde de l'Internet, soit 44,25 % de la population. Le faible niveau d'éducation dans certaines zones et des compétences insuffisantes entretiendraient cette fracture.Près de 37 % des internautes chinois perçoivent un salaire compris entre 2 000 yuans (263 euros) et 5 000 yuans (658 euros). 24 % des connectés gagnent plus de 5 000 yuans.