En Chine, une appli développée par le gouvernement domine l'App Store

Dans le top 3 des apps les plus téléchargées en Chine



Screenshot fournie par TechCrunch, sur laquelle on aperçoit le président chinois, Xi Jinping

Le Parti communiste renforcerait les statistiques de téléchargement

WeChat, Tik Tok ou QQ sont autant d'applications qui dominent le marché chinois. Mais à côté de celles-ci, une application s'est hissée sur le podium des apps les plus téléchargées dans l'Empire du Milieu.est une app de discussion en ligne qui fait aussi office de messagerie instantanée., elle est récemment parvenue à s'imposer sur l'App Store en grimpant sur le podium des applications les plus téléchargées.L'application héberge un service de messagerie instantanée fourni par Dingtalk, l'outil de communication du géant du e-commerce Alibaba, qui permet aux utilisateurs de se connecter en passant par leur compte Dingtalk à Xuexi Qiangguo. Elle offre un contenu qui met en lumière le Parti communiste chinois et le président Xi Jinping.L'appli est issue d'une division de recherche qui dépend du Département de la publicité, qui serait mis à contribution par le parti communiste pour diffuser sa propagande. L'outil pourrait permettre au pouvoir de toucher une génération plus jeune.Avecau compteur sur l'App Store, l'application gratuite est classée dans la catégorie « Éducation », obtient à ce jour une note moyenne plutôt faible de 2,6 sur 5. De nombreux utilisateurs pourraient être issus du Parti communiste, dont les 90 millions membres auraient été encouragés par l'appareil publicitaire du parti à télécharger l'application.