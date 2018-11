Tim Berners-Lee estime que le Web, qu'il a inventé, arrive "à un point critique"

Shutterstock.com

« Il y a eu un grand changement »

Tim Berners-Lee présente son « contrat pour le Web »

Il n'est pas si exagéré de dire que c'est grâce à lui si vous nous lisez aujourd'hui., pape du World Wide Web, s'est exprimé devant la caméra de CNBC ce lundi 5 novembre, en marge du Web Summit de Lisbonne.Et le Britannique de 63 ans a livré, qu'il estime être arrivé, notamment en raison des menaces telles que la concentration du marché, la violation de données et les fausses informations.Tim Berners-Lee a sans doute eu une vision un peu trop idyllique et humaniste de son œuvre. C'est tout à son honneur, mais il reconnaît que le temps a fait son œuvre :Les mots du Londonien sont lourds de sens, lui qui voyait le Web comme un espace ouvert et constructif. Désormais, il regrette le trop-plein de publicités, le non-respect de la vie privée, les discours de haine et les fake news.concède-t-il,Il y a quelques jours, Berners-Lee précisait que son inquiétude était liée à des acteurs comme Google et Facebook, qui représententPou lui, les gouvernements, les entreprises et les citoyens ont tous un rôle à jouer de façon à ce que le Web se replace sur sa trajectoire initiale. Et pour cela, l'informaticien a dévoilé lundi son, via sa fondation, en souhaitant. Facebook et Google, eux, soutiennent déjà le contrat.Ce contrat milite pour le respect de la vie privée des usagers mais aussi de leurs données personnelles. Laconsidère qu'1,5 milliard de personnes vivent aujourd'hui dans des pays où la protection des données à caractère personnel est inexistante.