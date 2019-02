Le monde compte 4,2 milliards d’internautes en 2018, 3,4 milliards sur les réseaux sociaux

De plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux

Le tout dernier rapport trimestriel 2018 dévoilé par Hootsuite et We Are Social a livré son lot de statistiques intéressantes.En octobre 2018, nous sommes près de, soit plus de la moitié (55%) de la population mondiale. Une hausse de 7 points par rapport à octobre 2017.En septembre 2018,. À l'instar du nombre d'internautes, ce nombre est aussi en forte hausse : +10% sur une année, soit 320 millions de nouveaux utilisateurs. Et outre le nombre grandissant de personnes connectées, on compte aujourd'hui plus de 5,1 milliards de personnes équipées d'un téléphone mobile (plus des deux tiers de la population mondiale), avec une grande majorité de titulaires de smartphone.Le mobile conserve d'ailleurs sa place d'appareil qui draine le plus de trafic (51,6%, -1% sur un an) malgré une légère baisse ce mois-ci au profit de l'ordinateur (44,1%, +2% sur un an), qui offre plus qu'une simple résistance.