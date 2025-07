Le leader du groupe Coldplay, Chris Martin, jamais à court d'inspiration, lâche avec son flegme britannique : « either they're having an affair or they're just very shy » (soit ils ont une liaison, soit ils sont très timides). La petite phrase va transformer un moment déjà gênant en buzz planétaire, propulsant malgré eux ces deux dirigeants directement au rang de mème internet. Oups !