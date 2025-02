Ces fermetures de postes toucheraient de nombreux départements, comme l'ingénierie, la gestion de projet, la recherche et développement et même les emplois de managers généraux. L'objectif, selon la direction, sera de se mettre en capacité à l'avenir « d'augmenter notre production et notre cadence de lancement avec rapidité, détermination et efficacité pour nos clients. », et ce, alors que les effectifs seraient devenus pléthoriques.

Les premiers licenciements auraient déjà été effectués. À noter que selon l'email du patron de Blue Origin, David Limp, auquel le New York Times a eu accès, ces licenciements ne signifient pas que l'entreprise s'interdise de recruter. Au contraire, David Limp a indiqué que Blue Origin continuerait à embaucher des centaines de nouveaux collaborateurs. Parmi les projets qui vont être menés par l'entreprise aérospatiale en 2025, Blue Origin veut envoyer un atterrisseur sans équipage sur la Lune.