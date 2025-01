Parmi les souvenirs piquants qu’il évoque aujourd’hui, Altman se rappelle des idées tarifaires un brin excentriques autour de ChatGPT. Il admet que l’entreprise a un temps envisagé de facturer l’abonnement mensuel à 42 dollars, abordant l’impact financier colossal lié à la maintenance de modèles de langage à grande échelle.

Cette anecdote reste révélatrice de la volonté d’OpenAI de tester des pistes parfois provoquantes, quitte à surprendre ses utilisateurs. La dernière action de cet acabit ? Un abonnement à 200 dollars. Avec le succès phénoménal de ChatGPT, ces choix stratégiques oscillent souvent entre rentabilité et volonté de démocratisation de l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, Sam Altman confirme qu’OpenAI va poursuivre sa diversification, notamment en matière de conception de puces d’IA. Selon lui, l’entreprise n’hésitera plus à prendre des risques pour rester leader dans un secteur où la concurrence s’intensifie.

Il reste toutefois conscient des leçons à tirer de la crise interne de novembre 2023. Sa priorité va désormais à la consolidation d’une gouvernance plus stable et mieux encadrée, loin des luttes d’égos et des ruptures de confiance. En dépit des secousses, OpenAI avance à pas de géant et ChatGPT continue d’évoluer. Le P.-D.G. insiste sur la nécessité de protéger l’innovation sans compromettre la sécurité. Son discours ne cache pas un certain agacement envers les anciens administrateurs, mais il se veut confiant pour la suite.