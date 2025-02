ABC

La clause de confidentialité est courante. Dans l’industrie, la hightech, la communication, la recherche… Sur mes contrats, j’en ai toujours eu. Avec en plus l’interdiction de travailler pour des concurrents directs sur une période donnée.

Dans certains secteurs, les fuites peuvent engager la pérennité de l’entreprise. Donc oui, si les employés ont fuité des infos, ils doivent être virés.

En revanche, si les accusations portées par Meta sont fallacieuses et n’ont pour but que de virer des employés qui ne correspondent plus à l’air ambiant. C’est litigieux, voire condamnable.