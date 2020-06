Windows 10 : le client de messagerie Courrier a des problèmes avec Gmail

Après la dernière mise à jour du logiciel Courrier (version 16005.12827.20200.0 ), le problème est rapidement remonté sur les forums officiels. « J’ai remarqué que lorsque je réponds à des courriels, le mail que j’envoie disparaît et ne peut être trouvé dans les messages envoyés, la boîte d’envoi, la corbeille, ou n’importe où en fait. Le mail disparu ne peut pas non plus être trouvé sur l’interface web de Gmail. Il apparaît qu’il soit automatiquement supprimé et effacé du serveur » peut-on lire.