Sans surprise, les internautes du monde entier ont été plus agressifs au cours de la deuxième année de pandémie

D'après Microsoft, dans la majorité des pays étudiés, les personnes rencontre une incivilité en ligne accrue, un an après le début de la pandémie. « Un seul pays - la Colombie - a fait état d'une civilité en ligne nettement positive après un an de restrictions mondiales et de maintien à domicile », note Microsoft, qui a réalisé une étude similaire sur la même période en 2020.

L'entreprise regrette ainsi la diminution des échanges et actions positives en ligne, au profit d'une agressivité généralisée concernant la COVID-19. « On a demandé aux personnes interrogées si elles avaient expérimenté ou été témoins de cinq types de résultats positifs différents, issus d'interactions en ligne associées à la COVID-19, et les cinq catégories ont donné des résultats inférieurs à ceux de 2020. Par exemple, "Je vois plus de gens qui aident les autres” est tombé à 56 % au niveau mondial, contre 67 % l'année dernière », continue la firme de Redmond.

Nuançant ce panorama, l'étude de Microsoft souligne tout de même que la propagation de fausses informations a diminué en 2021, comme le taux de personnes agissant de manière égoïste.