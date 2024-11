Au début des années 1980, les physiciens du CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire) franchissent une nouvelle étape. Confrontés à des volumes de données colossaux générés par leurs détecteurs de particules, ils développent des systèmes permettant de répartir les calculs entre différentes machines, indépendamment de leurs fabricants ou de leurs systèmes d'exploitation.

Cette approche posa les fondements de la collaboration scientifique internationale et, plus tard, du cloud computing. Ce dernier représente l'aboutissement de l'informatique distribuée : des serveurs dispersés géographiquement qui louent leur puissance de calcul à la demande, comme des taxis numériques que l'on sollicite uniquement selon ses besoins. Stockage en ligne, musique et vidéos en streaming, jeux vidéo en ligne, applications mobiles, le cloud computing est devenu plus tard le moteur de bon nombre de services faisant partie de notre quotidien.

L'informatique distribuée a profondément transformé notre utilisation d'internet en permettant le traitement massif et bien plus sécurisé des données. De la simple connexion entre une imprimante et un ordinateur, nous sommes passés à des réseaux complexes capables de gérer des milliards de requêtes simultanées ; elle illustre parfaitement l'adage selon lequel « l'union fait la force ». Cette évolution technique a non seulement démocratisé l'accès aux ressources informatiques, mais a aussi permis l'émergence de nouvelles applications comme la cryptographie, la blockchain ou les cryptomonnaies.