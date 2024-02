L'ordinateur de demain pourrait devenir plus écologique grâce à la... fibre optique

La fibre optique a été développée dans les années 1950 et 1960, pourtant on lui trouve encore aujourd'hui des utilités assez fascinantes. Elle peut, par exemple, être utilisée pour détecter des tsunamis ou des séismes. Ici, c'est une équipe internationale de chercheurs du Leibniz Institute of Photonic Technology à Jena (Allemagne) qui s'en sont servis pour mettre au point un concept assez fascinant : un ordinateur sans circuit électronique.