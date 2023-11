La fibre optique pour détecter les séismes et tsunamis ? Cette étonnante découverte de scientifiques suisses pourrait sauver la vie de millions de personnes

Le système est très sensible et peut même détecter des séismes de magnitude modeste, puisqu'il fonctionne à partir du moment où la perturbation monte à 3,9 sur l'échelle de Richter. Le potentiel de cette découverte est immense et pourrait être un avantage colossal dans la prévention des catastrophes naturelles dans les zones vulnérables. Une réappropriation simple, mais efficace de technologies utilisées dans d'autres domaines. Chapeau !