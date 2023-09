Séisme : quels risques pour la France ? Comment la technologie permet-elle de les surveiller ?

Sur le terrain et une fois les équipes de secours en place, la technologie offre de plus en plus de solutions. Les drones, qui ne sont pas utilisés que pour la surveillance, sont déjà une solution de soutien pour les équipes de secouristes qui procèdent au sauvetage, au déblaiement et à l'extraction des personnes. « On peut parler de drones aériens, mais aussi de ceux qui permettent de ramper, de se faufiler dans les décombres, parfois équipés de caméras thermiques ou porteurs de ravitaillement ». Samuel Auclair constate que le matériel a beaucoup évolué ces dernières années. « Outre les drones, on utilise aussi un faisceau laser qui pointe un bâtiment et est capable de détecter le moindre mouvement, pour que les secouristes puissent s'en extraire ». Ce fut le cas notamment à Paris et à Marseille lors de récents effondrements.