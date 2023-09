Séisme au Maroc : les opérateurs apportent leur soutien en rendant gratuits les appels et SMS

Ce tremblement de terre, qui s'est produit à quelques dizaines de kilomètres au sud-ouest de Marrakech, a malheureusement causé de nombreuses victimes, dont plus de 2 000 morts et autant de blessés. Celui-ci a par ailleurs ravagé de nombreuses villes et villages du Maroc, devenant ainsi le séisme le plus meurtrier au Maroc depuis celui d'Agadir, en 1960. Le pays a d'ailleurs décrété un deuil national de trois jours.