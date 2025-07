Jack Dorsey multiplie les signaux en faveur d’un internet décentralisé. Après avoir soutenu Bluesky, puis s’en être éloigné, son intérêt se porte désormais sur la création d’outils ouverts comme le protocole Nostr (Notes and Other Stuff Transmitted by Relays). Ce protocole, basé sur une architecture totalement décentralisée, permet à chacun de publier et d’accéder à des contenus sans qu’aucun acteur central n’impose de modération ou de gouvernance.

Cette approche répond à ses critiques envers les anciennes plateformes comme X, qui restent, selon lui, prisonnières du modèle économique publicitaire. L’enjeu clé : l’utilisateur doit pouvoir conserver le contrôle de ses données, de ses messages et de sa visibilité, sans dépendre d’un algorithme piloté par un conseil d’administration ou des intérêts commerciaux.

Pour aller plus loin, Dorsey a injecté dix millions de dollars dans la structure « and Other Stuff », un collectif associant des figures notables de l’écosystème tech. On y retrouve notamment Evan Henshaw-Plath (ex-Twitter), Alex Gleason (ex-Truth Social) et Jeff Gardner (ex-Intercom), qui travaillent tous à l’élaboration de solutions favorisant l’ouverture et l’interopérabilité des réseaux sociaux.