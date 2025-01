Dans les faits, comment sera géré le réseau social ? Si Eugen Rochko va se concentrer sur la stratégie produit, l'équipe Mastodon, elle, poursuivra ses « activités quotidiennes par l'intermédiaire de l'entité à but lucratif Mastodon GmbH, qui sera entièrement détenue par la nouvelle entité européenne à but non lucratif. L'entité Mastodon GmbH est devenue automatiquement une entité à but lucratif à la suite de la suppression de son statut d'association caritative en Allemagne. L'entité à but non lucratif existante basée aux États-Unis (….) continuera à fonctionner comme centre de collecte de fonds. »