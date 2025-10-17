Une étude signée Graphite, une société spécialisée dans le référencement naturel, affirme que 52 % de tout le contenu écrit publié sur Internet provient désormais d’une intelligence artificielle. Une statistique impressionnante, qui pourrait donner l’impression que le web est déjà dominé par les machines. Mais à y regarder de plus près, la situation est bien plus complexe.
Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, la production automatisée de textes a connu une explosion sans précédent. Blogs, fiches produits, articles SEO, résumés de presse, scripts de vidéos YouTube, tout ou presque passe à la moulinette de l'IA… L’écriture est devenue un terrain de jeu pour les outils d’IA générative, capables de produire des milliers de mots en quelques secondes.
L'IA va-t-elle coloniser le web ?
Graphite, qui a analysé plus de 65 000 pages web entre 2020 et 2025, vient de sortir une nouvelle étude dont le résultat impressionnant ne nous fait cependant pas vraiment d'effet de surprise. Elle conclut, en effet, que la part du contenu rédigé par des IA a grimpé en flèche au fil des années, avant de se stabiliser au-dessus de la barre des 50 %.
Autrement dit, aujourd'hui plus d’un texte sur deux publié en ligne serait au moins partiellement généré par une IA. Une formulation à prendre néanmoins avec des pincettes, car cela ne signifie pas que la moitié du contenu visible sur Internet est non humain.
En réalité, la grande majorité du contenu produit par IA reste invisible ou relégué aux tréfonds du web. Preuve en est, toujours selon Graphite, puisque seulement 14 % des pages bien classées sur Google auraient été produites de manière automatisée grâce à l'IA. Autrement dit, les algorithmes de recherche parviennent plutôt bien à filtrer ce qu’on appelle "AI slop" dans le jargon, ces textes générés en masse pour remplir des pages sans réelle valeur ajoutée. Un vaste sujet, sur lequel nous sommes revenus en détails récemment grâce à une enquête de notre journaliste Alexandre Boero, à retrouver ci-dessous.
De l'autre côté de la toile, les lecteurs, eux, n'ont pas vraiment l'air de se laisser duper. Certaines études récentes montrent que les internautes jugent souvent les textes générés par IA moins utiles, moins incarnés et plus répétitifs que ceux écrits par des humains.
Autre chiffre intéressant soulevé par Graphite, si le seuil de 50 % de contenus IA en ligne a bien été franchi, ChatGPT lui-même s'appuierait encore à hauteur de 82 % sur des textes rédigés par des humains dans ses réponses.
Un indicateur de volume, pas de qualité
Ce chiffre de 52 % doit donc être pris pour ce qu’il est, c'est-à-dire un indicateur de volume, pas de qualité. L’IA génère effectivement une quantité gigantesque de texte, mais une grande partie est constituée de contenus automatisés à faible valeur, comme de la description de produits, des textes de remplissage, des réponses génériques, voire du spam. Ce sont les moteurs de recherche et les lecteurs qui, pour l’instant, trient le bon grain de l’ivraie.
Le fait que la part de contenus générés par IA se stabilise est d'ailleurs plutôt bon signe. Cette "invasion" pressentie a davantage les traits d'une disruption qui s'exerce en coulisse. Dans les faits, l’écriture assistée par IA devient un outil omniprésent, utilisé par les créateurs, journalistes, marketeurs et particuliers, souvent sans même qu’on le sache. L’IA ne remplace pas encore l’humain, elle l’amplifie, et cela peut parfois être pour le meilleur, parfois pour le pire.
