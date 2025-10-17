Squeak

Textes, images, vidéos, musiques… Oui il y a énormément de contenus générés par IA. Certains sont flagrants et d’autres moins et ça pose un souci : il peut devenir fatigant de chercher à savoir le vrai du faux, un contenu authentique ou un article inventé.

Sur les réseaux sociaux par exemple, je pense que la proportion est encore plus importante. Même sur un post d’apparence anodine j’y ai vu de l’IA alors que ce n’était même pas nécessaire : une simple énigme avec un code à trouver et un cadenas à code pour illustrer. Sur ce modèle de cadenas à code ça m’étonnerait que les chiffres qu’on tourne ne soient pas dans l’ordre… Alors qu’il existe des milliers d’images et photos de cadenas qui sont même parfois libres de droits l’auteur du post s’est dit que ça irait plus vite de demander à ChatGPT.

Si certains continuent à créer de manière authentique ce n’est pas le cas de tout le monde et je parierais que la plupart des textes farfelus sur certains sites pièges à clics soient déjà purement de l’IA.