C'est une infographie intéressante qui nous est livrée par Statista. Après analyse de réponses des IA ChatGPT, Perplexity ainsi que d'AI OverViews et du Mode IA de Google, le spécialiste des statistiques a pu établir les sources les plus utilisées en moyenne par ces intelligences artificielles.

Au sommet, on retrouve Reddit, qui a été cité dans 40% des réponses effectuées durant le test. Une première place assez étonnante, qui est par contre suivie de sources plus attendues, à savoir Wikipedia (26,3%), puis YouTube (23,5%) et Google (23,3%).