Pour ce qui est du public qui utilise le plus ces applications, Sensor Tower a réussi à compiler des statistiques pour les États-Unis. Et on n'est pas étonné d'apprendre que « près de 70 % des utilisateurs de ChatGPT sont des hommes et 64 % ont moins de 35 ans ».

Les chiffres proposés plus haut sur le graphique montrent ainsi qu'à quelques exceptions, la plupart des applications IA sont plus utilisées par les hommes que les femmes.

PolyBuzz et Character AI sont ici l'exception, non seulement au niveau du genre, mais aussi au niveau du public le plus nombreux, à savoir la tranche d'âge 18-24 ans - à noter que les deux applications se spécialisent plutôt dans les conversations avec des personnages IA. Pour ce qui est des applications IA plus généralistes, le profil d'utilisateur montre que la tranche 25-34 ans est la plus présente, suivie de la tranche 35-44 ans.