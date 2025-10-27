Les démos d'OpenAI pour Atlas, celles de Perplexity pour Comet ou celle de Microsoft, qui vient tout juste de dévoiler son Copilot Mode pour Edge, donnent l'impression d'assister à une révolution. La réalité est nettement moins enthousiasmante. Atlas nécessite 16 minutes pour réserver un vol - et se trompe parfois de date dans la foulée. Comet demande 10 minutes pour ajouter trois articles à un panier. Des tâches qu'un utilisateur lambda accomplit manuellement en quelques clics et en deux fois moins de temps.​ Même chose du côté d'Opera Neon, lequel s'est même permis d'inventer une adresse email de confirmation et un numéro de téléphone en tentant de réserver une table de restaurant.

Selon une étude de Gartner, les agents IA qui pilotent ces navigateurs afficheraient un taux d'erreur de 70% sur certaines tâches bureautiques. Le cabinet d'analyse prévoit que 40% des projets d'IA agentique seront abandonnés d'ici 2027. Les raisons ? Un manque de fiabilité, des performances en deçà des attentes et une complexité d'utilisation qui contredit l'objectif initial de simplification.​

Et on aurait dû s'en douter. Alors que les interfaces graphiques ont permis de s'affranchir des lignes du terminal, ici, le navigateur IA nous projette dans le passé en nous "invitant" à saisir une commande pour réaliser une action.…