Face à ce désordre, X propose donc une transparence accrue. Mais le diable se cache dans les détails. Les utilisateurs pourront refuser de partager leurs données, mais ce refus sera explicitement affiché sur leur profil, créant de fait une catégorie de citoyens numériques de seconde zone. L'alternative rappelle d'autres tentatives de la plateforme, comme le projet avorté de faire payer les nouveaux venus pour endiguer les faux comptes.

Conscient des enjeux, notamment en Europe avec le RGPD, X promet d'afficher la région plutôt que le pays pour protéger les utilisateurs dans des contextes légaux sensibles. Une nuance qui ne lève pas toutes les inquiétudes. Cette solution n'est pas sans rappeler celle d'Instagram, mais avec une différence de taille : X puisera dans les métadonnées techniques, non dans les informations déclaratives. Une fiabilité supérieure, certes, mais qui flirte avec une forme de surveillance. L'efficacité d'une telle mesure contre les problèmes récurrents de bots pornographiques reste à prouver.