Cette affaire nous montre que les groupes criminels sont toujours difficiles à identifier rapidement. Malgré les suppressions de comptes à foison, les utilisateurs trouvent toujours le moyen de récupérer leurs comptes ou d'en refaire de nouveaux en toute impunité, jusqu'à enfin se faire prendre. Le souci reste le nombre de victimes qui ne reverront jamais leur argent.

X affirme son engagement à maintenir la sécurité de sa plateforme, Elon Musk a d'ailleurs fait des bots, sa principale cible lors du rachat. Des procédures légales pour sanctionner les cybercriminels sont en cours.