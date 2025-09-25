Vous êtes un cybercriminel et votre compte X est bloqué ? Pas de crainte à avoir, un pot-de-vin à un employé de l'entreprise vous permettra de le débloquer, mais le FBI est sur le coup.
X a révélé avoir été la cible d’un réseau de corruption visant à faire réactiver des comptes suspendus pour escroqueries liées aux cryptomonnaies. Selon une déclaration publiée le 19 septembre 2025 par le compte Global Government Affairs de la plateforme, des comptes bannis pour activités frauduleuses ont tenté de corrompre des employés.
Une tentative de corruption déjouée par le FBI
Cette tentative de corruption s’inscrit dans une stratégie plus large orchestrée par un groupe criminel connu sous le nom de "The Com". Ce réseau, principalement composé de mineurs et signalé par le FBI en juillet 2025, est impliqué dans diverses activités illégales, allant des escroqueries en ligne aux cyberattaques ciblées. Le FBI décrit "The Com" comme une menace en constante évolution, utilisant des méthodes sophistiquées pour dissimuler les identités de ses membres et blanchir des fonds.
X affirme avoir engagé des poursuites judiciaires contre les participants à ce réseau et collabore activement avec les autorités pour démanteler ces pratiques. La plateforme insiste sur sa politique de tolérance zéro envers la corruption et les fraudes, tout en renforçant ses contrôles internes pour prévenir les abus en interne. Elle précise également que ce type de tentative de corruption n’est pas limité à X, mais touche également d’autres plateformes comme TikTok, YouTube, Minecraft ou, encore, Roblox.
Les groupes criminels toujours difficiles à repérer
Cette affaire nous montre que les groupes criminels sont toujours difficiles à identifier rapidement. Malgré les suppressions de comptes à foison, les utilisateurs trouvent toujours le moyen de récupérer leurs comptes ou d'en refaire de nouveaux en toute impunité, jusqu'à enfin se faire prendre. Le souci reste le nombre de victimes qui ne reverront jamais leur argent.
X affirme son engagement à maintenir la sécurité de sa plateforme, Elon Musk a d'ailleurs fait des bots, sa principale cible lors du rachat. Des procédures légales pour sanctionner les cybercriminels sont en cours.
