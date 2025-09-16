En avril 2024, une loi votée à l'unanimité par le Congrès américain ouvrait la voie à l'interdiction de l'application chinoise aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale. Mais fraîchement investi, Donald Trump a fait marche arrière en empêchant son bannissement jusqu'à ce qu'un repreneur local soit trouvé. Après moult reports, voilà que l'issue de cette vaste affaire pointe enfin le bout de son nez.