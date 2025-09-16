C'est la fin d'un (très) long feuilleton qui se dessine. La Maison-Blanche annonce avoir trouvé un accord avec les décideurs chinois sur le rachat de TikTok.
En avril 2024, une loi votée à l'unanimité par le Congrès américain ouvrait la voie à l'interdiction de l'application chinoise aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale. Mais fraîchement investi, Donald Trump a fait marche arrière en empêchant son bannissement jusqu'à ce qu'un repreneur local soit trouvé. Après moult reports, voilà que l'issue de cette vaste affaire pointe enfin le bout de son nez.
Des bons retours des deux côtés
« Nous avons le cadre d'un accord pour TikTok. Les deux dirigeants, le président Trump et le président du Parti Xi, s'entretiendront vendredi pour le finaliser », a fait savoir Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain.
Les représentants des deux parties se sont réunis cette semaine en Espagne pour négocier sur des questions de commerce, notamment. TikTok était bien entendu l'un des sujets mis sur la table.
« Nous avons veillé à ce que l'accord soit équitable pour les Chinois et respecte pleinement les préoccupations des États-Unis en matière de sécurité nationale, et c'est l'accord que nous avons conclu », a résumé le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.
Selon Pékin, les discussions ont permis d'aboutir à un « consensus de base » pour maintenir TikTok aux États-Unis, après des « échanges francs et approfondis », a indiqué Li Chenggang, négociateur en chef et vice-ministre du Commerce.
Le cadre retenu prévoit de « résoudre les questions liées à TikTok par la coopération », de réduire les barrières à l'investissement et de renforcer la coopération économique et commerciale, tout en affirmant que la Chine ne sacrifiera pas ses principes ni ses intérêts.
Quel repreneur ?
Pour ce qui est de l'acquéreur, un nom se dégage tout particulièrement, et ce depuis de longs mois : Oracle. Le groupe dirigé par Larry Ellison, déjà partenaire technique de TikTok pour l'hébergement de ses données américaines depuis 2020, est considéré comme le candidat le plus crédible pour mener le rachat.
Son envergure financière lui permettrait non seulement d'acquérir les actifs américains de l'application, mais aussi d'intégrer son précieux algorithme, là où d’autres consortiums d'investisseurs n'ont proposé qu'une reprise partielle, sans la technologie clé. À noter, également, que son P.-D.G est un proche de Donald Trump.
Wang Jingtao, haut responsable de l'Administration du cyberespace chinois, a précisé que l'accord pourrait passer par la gestion confiée des données américaines de TikTok ainsi que par la concession de licences sur ses algorithmes et droits de propriété intellectuelle. En plus de discussions ce vendredi, le président américain et Xi Jinping devraient se rencontrer fin octobre. La signature d'un accord final pourrait alors avoir lieu.