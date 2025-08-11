Est-ce l'effet GPT-5 ? Depuis que la société de Sam Altman a présenté son nouveau modèle de langage, il y a une effervescence du côté de xAI et d'Elon Musk. Ce dernier a ainsi annoncé récemment l'arrivée de Grok-5 d'ici la fin de l'année. Et voilà que maintenant, on apprend qu'il est ouvert aux utilisateurs gratuits.

En effet, Grok 4 est désormais ouvert à tous les utilisateurs, dont les utilisateurs gratuits, partout dans le monde – et donc en France. Pour ceux qui souhaitent directement en profiter, il suffit de sélectionner le mode « Expert » dans l'application mobile. Sinon, en sélectionnant le mode « Automatique », Grok choisira de quel modèle de langage user, et donc de Grok-4 quand c'est nécessaire.