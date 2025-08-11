La toute dernière version de Grok, Grok 4, est maintenant accessible gratuitement partout, jusqu'en France. Vous pouvez dès à présent la tester.
Il y a maintenant un mois, xAI présentait la toute dernière version de Grok, Grok 4. Un modèle de langage particulièrement puissant, capable de surpasser la concurrence sur plusieurs tests académiques. Un Grok 4 qui ne va pas rester mystérieux longtemps pour le plus grand nombre, avec ce déploiement mondial gratuit qui vient d'être annoncé par la société xAI.
Grok 4 devient gratuit partout dans le monde
Est-ce l'effet GPT-5 ? Depuis que la société de Sam Altman a présenté son nouveau modèle de langage, il y a une effervescence du côté de xAI et d'Elon Musk. Ce dernier a ainsi annoncé récemment l'arrivée de Grok-5 d'ici la fin de l'année. Et voilà que maintenant, on apprend qu'il est ouvert aux utilisateurs gratuits.
En effet, Grok 4 est désormais ouvert à tous les utilisateurs, dont les utilisateurs gratuits, partout dans le monde – et donc en France. Pour ceux qui souhaitent directement en profiter, il suffit de sélectionner le mode « Expert » dans l'application mobile. Sinon, en sélectionnant le mode « Automatique », Grok choisira de quel modèle de langage user, et donc de Grok-4 quand c'est nécessaire.
Un usage limité pour les utilisateurs gratuits
Évidemment, si le cadeau est appréciable, il n'est pas non plus total. Il est en effet logique que l'entreprise ne fasse pas profiter de manière illimitée de sa meilleure technologie des utilisateurs qui ne paient aucune espèce d'abonnement. D'où la précision apportée par Elon Musk.
Le milliardaire américain a ainsi précisé à travers un message sur X que si « Grok 4 est désormais gratuit pour tous les utilisateurs [,] la version gratuite permet d'effectuer un petit nombre de requêtes par jour. Au-delà, un abonnement est nécessaire. »
Enfin, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, xAI a aussi annoncé que le générateur de vidéo Imagine était aussi « gratuit pour une période limitée ». Alors, vous allez vous laisser tenter ?
- Intégré à l'abonnement X sans surcoût
- Collecte des informations à jour depuis X
- Moins biaisé politiquement que sa concurrence