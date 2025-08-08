La course continue de plus belle dans le secteur de l'intelligence artificielle. Elon Musk vient en effet d'annoncer que Grok 5 devrait rapidement sortir sur le marché.
Du côté de xAI, la société d'Elon Musk, on essaye de ne jamais trop ralentir, en enchaînant notamment les nouvelles versions du modèle de langage de Grok. En février dernier, la société sortait ainsi Grok 3, avant de mettre au monde la version mise à jour Grok 4 dès le mois de juillet. Et ce n'est semble-t-il pas fini, vu l'annonce faite par Elon Musk.
Elon Musk commence déjà à teaser Grok 5
Le lancement de GPT-5 a remué des choses chez Elon Musk. L'homme d'affaires, qui met très en avant son chatbot Grok, a vu la lumière être mise sur OpenAI et ChatGPT. Ce qui l'a sûrement poussé à chercher à capter à nouveau l'attention.
Comment ? Eh bien, en faisant une annonce fracassante à travers un simple message posté sur son réseau social X. Il y a indiqué que Grok 5 allait sortir « avant la fin de l'année », et qu'il serait « incroyablement bon ».
Grok 4 est déjà un sérieux client face à la concurrence
Il faudra par contre voir ce que xAI prépare de plus avec ce Grok 5 sorti à peine quelques mois après la version 4. Car Grok 4 est déjà un des tout meilleurs modèles de langage disponibles à l'heure actuelle.
D'ailleurs, le message d'Elon Musk était une réponse à un post dans lequel on apprenait que Grok 4 affichait un meilleur score au test de référence ARC-AGI, par rapport à GPT 5. Il atteint ainsi les 15,9% de problèmes résolus, contre 9,9% pour GPT-5. Autant dire que le niveau est déjà très élevé du côté de l'IA développée par Elon Musk. Est-ce que cette version Grok-5 à venir serait si différente que ça de Grok-4 ?
- Intégré à l'abonnement X sans surcoût
- Collecte des informations à jour depuis X
- Moins biaisé politiquement que sa concurrence