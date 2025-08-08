Le lancement de GPT-5 a remué des choses chez Elon Musk. L'homme d'affaires, qui met très en avant son chatbot Grok, a vu la lumière être mise sur OpenAI et ChatGPT. Ce qui l'a sûrement poussé à chercher à capter à nouveau l'attention.

Comment ? Eh bien, en faisant une annonce fracassante à travers un simple message posté sur son réseau social X. Il y a indiqué que Grok 5 allait sortir « avant la fin de l'année », et qu'il serait « incroyablement bon ».