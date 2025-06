Jusqu’à la fin 2022, le badge bleu servait à distinguer les personnalités publiques. Journalistes, responsables politiques ou chercheurs devaient fournir des pièces justificatives. Le réseau attribuait le badge sans contrepartie financière, uniquement sur la base de critères de notoriété et d’intérêt public.

Ce système a volé en éclats avec l’arrivée d’Elon Musk à la tête de l’entreprise. En avril 2023, X a mis en place un nouveau programme. Désormais, tout utilisateur abonné à la formule Premium peut obtenir un badge bleu. Il n’est plus question de notoriété ou de fonction publique, mais d’abonnement payant et de quelques critères techniques.

Cette bascule a brouillé les repères. Le badge est devenu un signe d’adhésion au modèle payant, et non une validation d’identité ou de sérieux. L’ambiguïté a vite posé problème, notamment en Europe. En juillet 2024, la Commission européenne a ouvert une enquête, jugeant ce système « contraire aux usages du secteur » et potentiellement trompeur.

Pour répondre à ces critiques, X a discrètement ajouté un message explicatif visible sur les profils Premium. Le texte précise que l’utilisateur est abonné et que son compte est « actif, sécurisé et non trompeur ». Un exemple a été partagé sur le réseau par l’utilisateur ThatRedCatholic, comme vous pouvez le voir ci-dessous, avec la capture suivante :