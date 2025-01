Ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui devront activer ce badge, en se rendant dans les paramètres de leur profil. Si, à terme, l'étiquette va devenir obligatoire, on peut se poser des questions sur l'efficacité d'une telle mesure reposant initialement sur le volontariat. D'autant plus que la plateforme détient beaucoup moins de modérateurs qu'auparavant, ce qui réduit drastiquement ses capacités de détection et d'évaluation.