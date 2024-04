Nouvelle règle ! Sur X.com, la certification est à nouveau gratuite (mais pas pour tout le monde)

En effet, plusieurs journalistes et autres personnalités sur X.com ont été surpris de retrouver (ou de découvrir) de manière inattendue leur badge de vérification sur la plateforme d'Elon Musk. À cela, une raison simple (et évoquée plus haut) : le fait que ceux-ci disposent d'au moins 2 500 abonnés certifiés.

Difficile de savoir ce qui a poussé X.com à réattribuer les coches de vérifications aux utilisateurs les plus suivis. Selon Steve Dent, pour Engagdet : « Cela s'explique probablement par le fait que les journalistes ont vu leur importance diminuer, tandis que les algorithmes de X.com amplifient le contenu des abonnés payants. »

En effet, les abonnés Premium ont par exemple comme avantage le fait que leurs réponses qui apparaissent en tête de liste, contrairement à un journaliste renommé.