C'est là que le bât blesse, et pas qu'un peu. Si vous espériez démasquer le dernier montage viral sorti de Midjourney ou les délires visuels de Grok, vous allez être déçus. Gemini est un excellent portier, mais il ne reconnaît que ses propres invités.

Quand vous lui soumettez une image générée par la concurrence, il hausse les épaules numériques. Il vous dira poliment qu'il ne peut pas se prononcer. C'est un peu comme avoir un antivirus qui ne détecterait que les virus créés par son propre éditeur. La technologie est impressionnante : elle résiste aux filtres, au recadrage et même à la compression sauvage. Mais elle tourne en vase clos.