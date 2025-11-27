PersonOfInterest

Est-ce une IA qui a pondu cet article fallacieux ?

« Après des années de tergiversations, l’UE a décidé qu’elle n’imposerait finalement pas aux géants de la Tech la tâche d’identifier et de supprimer les contenus pédocriminels. »

Visiblement, vous ne connaissez rien du sujet.

Bien sûr que les géants de la Tech doivent supprimer les contenus pédocriminels.

C’est uniquement l’instauration d’une surveillance de masse généralisée et obligatoire qui a été supprimée de la loi ChatControl car elle viole le respect de la vie privée de plus de 450 millions de citoyens européens.