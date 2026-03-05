TikTok vous donne une autre bonne raison de fermer votre compte

TikTok a encadré cette décision autour de la protection des mineurs. La plateforme, qui revendique plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels dans le monde dont environ 25 millions en France, argue que ne pas pouvoir lire les messages rendrait sa lutte contre le harcèlement nettement plus difficile. Les messages directs restent chiffrés pendant leur transmission (donc en transit), comme c'est le cas sur Gmail, mais la plateforme peut y accéder en réponse à une demande des autorités ou à un signalement utilisateur.

Des organisations de protection de l'enfance britanniques ont soutenu cette posture. On le sait, le débat porte sur l'accès des données par les autorités dans le cadre d'une enquête. La NSPCC souligne que les plateformes chiffrées de bout en bout compliquent la détection des abus sexuels sur mineurs. L'Internet Watch Foundation va dans le même sens et estime que TikTok crée "un précédent important" en maintenant ses capacités de modération.

Pour mémoire, en France, les réseaux sociaux deviendront interdits aux moins de 15 ans à partir de septembre prochain.