Le Grand Prix de Monaco se déroule ce dimanche 7 juin 2026, l'une des épreuves les plus mythiques du calendrier F1. Que vous soyez en France ou en déplacement à l'étranger, voici toutes les solutions pour ne pas rater une seconde de la course.
Bien plus qu'une simple course, le Grand Prix de Monaco, c'est le rendez-vous incontournable de la saison de Formule 1. Rues étroites, virages serrés, ambiance unique dans la Principauté, chaque année, Monaco offre un spectacle à part dans le calendrier F1.
Cette édition 2026 s'annonce encore plus électrique avec une grille de départ ultra-compétitive. La course aura lieu ce dimanche 7 juin 2026, et que vous soyez installé dans votre canapé en France ou en déplacement à l'étranger, il existe une solution pour ne pas en rater une seconde.
Selon votre situation géographique, les options diffèrent. En France, la course est accessible via un abonnement Canal+. Si vous êtes à l'étranger, la chaîne publique belge RTBF diffuse le GP en clair et gratuitement. Un VPN comme CyberGhost vous permet alors de lever ce blocage géographique facilement.
Canal+ : le diffuseur officiel en France
En France, c'est Canal+ qui détient les droits exclusifs de diffusion de la Formule 1. La chaîne cryptée est le passage obligé pour suivre toute la saison F1, et le Grand Prix de Monaco ne fait pas exception : la course sera retransmise en direct ce dimanche 7 juin à 14h45 sur Canal+.
La chaîne déploie un dispositif complet tout au long du week-end, avec des émissions dédiées avant et après la course, des analyses en plateau et une couverture de chaque session depuis Monaco.
Le programme TV complet du week-end :
- Vendredi 5 juin : Essais Libres 1 et EL2 sur Canal+ Sport
- Samedi 6 juin : Essais Libres 3 à 12h30 et Qualifications à 15h30 sur Canal+
- Dimanche 7 juin : La Grille à 13h50 sur Canal+ Sport 360, Grand Prix à 14h45 sur Canal+, Podium à 16h45 sur Canal+
Accéder à Canal+ en streaming
Même loin de votre téléviseur, vous pouvez suivre la course via myCanal, l'application officielle disponible sur smartphone, tablette, ordinateur et smart TV. Votre abonnement Canal+ vous donne accès au live et au replay depuis n'importe quel écran, où que vous soyez en France.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Vous êtes à l'étranger ? La RTBF diffuse le GP en clair
Si vous vous trouvez hors de France le week-end du GP, sachez que la RTBF, la chaîne publique belge, diffuse les Grands Prix de F1 gratuitement et en clair via sa plateforme RTBF Auvio. C'est une alternative légale et gratuite, accessible depuis la Belgique ou tout pays où le service n'est pas bloqué.
Cependant, comme beaucoup de plateformes de streaming, RTBF Auvio applique des restrictions géographiques : le service détecte votre localisation et peut bloquer l'accès depuis certains pays à l'étranger. C'est là qu'un VPN entre en jeu.
CyberGhost VPN : accédez à la RTBF depuis n'importe quel pays
Lorsque vous voyagez hors de Belgique, il est possible que RTBF Auvio bloque l'accès à son service en raison de restrictions géographiques liées aux droits de diffusion. Un VPN comme CyberGhost permet, dans ce cas, de se connecter via un serveur belge afin de tenter de contourner ces blocages techniques, à condition que cela soit autorisé par la législation de votre pays de séjour et conforme aux conditions d'utilisation de la plateforme.
Rappel important : La RTBF est une chaîne publique belge qui diffuse la F1 gratuitement et légalement en Belgique. L'accès à son contenu depuis l'étranger via un VPN entre dans une zone grise selon les pays et les plateformes. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes ou d'un professionnel juridique en cas de doute.
Pourquoi CyberGhost est idéal pour la RTBF ?
- Serveurs dédiés au streaming
- Compatible avec tous les appareils (PC, Mac, iOS, Android, smart TV)
- Interface simple, prise en main immédiate même sans expérience VPN
- Politique zéro log : aucune donnée de navigation conservée
- Tarif à partir de 1,59 €/mois (abonnement 2 ans + 2 mois offerts)
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Comment utiliser CyberGhost pour regarder la RTBF depuis l'étranger ?
- Installez CyberGhost sur votre appareil avant de partir (ou depuis votre destination)
- Connectez-vous à un serveur belge ou au serveur dédié RTBF Auvio
- Rendez-vous sur auvio.rtbf.be
- Profitez du GP de Monaco en direct, gratuitement et en français
Avertissement légal : L'utilisation d'un VPN est légale dans la grande majorité des pays, mais elle peut être soumise à des restrictions selon votre pays de résidence ou de séjour. Il vous appartient de vérifier la législation en vigueur dans le pays depuis lequel vous vous connectez avant d'utiliser un VPN. Par ailleurs, l'utilisation d'un VPN pour accéder à des services de streaming doit être conforme aux conditions générales d'utilisation de ces services. Clubic ne saurait être tenu responsable d'un usage non conforme aux lois locales ou aux CGU des plateformes concernées.
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